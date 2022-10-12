Politika

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Meral Akşener (Foto: AA)
Meral Akşener (Foto: AA)
türkiye Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara Bilkent’te partisinin il başkanlarını topladı. Akşener, geçen haftaki genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan kurultay kararının ardından ilk kez il başkanlarıyla buluşurken toplantının ana gündem maddesini ilçe ve il kongrelerinin oluşturduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi. İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, “Biz, kendisi çıkıp ‘Ben adayım’ demeden kimseyi aday gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorum yaptı.

Toplantıda 2018 seçimleri ve seçime kısa bir süre kala milletvekili aday adaylığı için istifa eden teşkilat yöneticileri nedeniyle sahada yaşanan zorluklar gündeme geldi. Akşener’in il başkanlarına, “Seçim sathı mailine girdiğimiz zaman il ve ilçe teşkilatlarının sapasağlam yerinde olması yönünde bir arzumuz var. Bu seçimde il ve ilçe başkanları yerinde olacak” vurgusu yaptığı öğrenildi.

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