AK Partili Kurt: Kürtlerden rica ediyoruz, çok çocuk yapın

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve eşiyle kürsüde yaptığı sohbette, “Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var” demişti.

Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, şunları söyledi:

“Tabi, algılanma şekli rahatsız etti. Ortada belli ki güvenlik bürokrasisinin verdiği yanlış bir bilgi var. Sayın Cumhurbaşkanı böyle düşünmüyor. Çünkü bölgede 4 il var. Nüfus artışının pik yaptığı iller, Urfa, Siirt, Ağrı ve Şırnak. Bunlar AK Parti’nin belediyeyi kayyumsuz, seçimle aldığı illerdir. Diyarbakır’da Xalê Hamo, 56 çocuğu olan bir AK Partilidir. Xalê Hamo’ya biz PKK’lıdır diyebilir miyiz? Böyle bir yaklaşım güvenlik bürokrasisinin verdiği yanlış bilgi ile ilgilidir. PKK, kadınsız, devletsiz, çoluksuz, çocuksuz bir yapıdır. Hiçbir PKK’lının çocuğu yok dağlarda. Biz de çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 7 kardeşli bir ailenin çocuğuyum ve AK Partiliyim. Güvenlik bürokrasisinden gelen bilgileri gözden geçirmek gerekiyor.”

AK Parti’nin Kürt nüfusundaki artışı tehlike olarak görmediğini söyleyen Kurt, “Aksine talep ediyoruz. Batı bugün yaşlı nüfusun sancısını çekiyor. Biz nüfus artış hızımızın duracağını öngörüyoruz. Genç nüfusa ihtiyacımız var. Allah rızası için Kürtlerden rica ediyoruz, çok çocuk yapmaya devam edin” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan’ın, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozetini taktıktan sonra sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı.

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıkmış ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sormuştu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt vererek yanında bulunan eşini işaret etmiş ve "Doktora yapıyor, kariyer" demişti. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım. Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" ifadelerini kullanmıştı. (Kaynak: Amida Haber)