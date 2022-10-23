Hol Kampı’ndaki 925 aile Irak’a döndü

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Kerim Nuri, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, son birkaç günde 650 kişiden oluşan158 ailenin daha Hol Kampı'ndan Musul'a döndüğünü söyledi.

Bu sayı ile birlikte toplam geri dönen aile sayısının 925’e ulaştığını belirten Nuri, “Bu da, Hol Kampı'ndaki DAİŞ mensuplarının ailelerinden oluşan Irak vatandaşlarının yüzde 80'ini oluşturuyor” dedi.

Haseke’deki Hol Kampı, PYD’ye bağlı Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

İstatistiklere göre, kampta yaklaşık 50 ülkeden 71 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor. Çoğu kişinin yaş ortalamasının 18’in altında olduğu belirtiliyor.

Kampta daha önce defalarda çatışmalar çıktığı için Özerk Yönetim, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istiyor.