Bayram Bozyel PSK Genel Başkanı seçildi

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) 3’üncü Kongresi’ni Diyarbakır'da düzenledi.

Kongrede, PSK'nin kurucu başkanı Mesud Tek, görevini mevcut Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel'e devretti.

Ulusal güçlerin birleştirilmesi çağrısında bulunan kongrede, Kürtlerin sivil siyasete önem vermesi gerektiği vurgulandı.

PSK Genel Başkanı seçilen Bayram Bozyel, burada yaptığı açıklamada, sivil siyaseti savunduklarını ifade ederek, silahlı çatışmaların Kürtlerin çıkarına olmadığını ve Kürtlerin Ortadoğu'da artık etkin bir aktör olduğuna dikkat çekti.