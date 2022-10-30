Politika

Bayram Bozyel PSK Genel Başkanı seçildi

PSK, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği 3'üncü Kongresi’nde Bayram Bozyel genel başkan seçildi.
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kürdistan Kürdistan Sosyalist Partisi psk Bayram Bozyel Kürtler

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) 3’üncü Kongresi’ni Diyarbakır'da düzenledi. 

Kongrede, PSK'nin kurucu başkanı Mesud Tek, görevini mevcut Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel'e devretti.

Ulusal güçlerin birleştirilmesi çağrısında bulunan kongrede, Kürtlerin sivil siyasete önem vermesi gerektiği vurgulandı.

PSK Genel Başkanı seçilen Bayram Bozyel, burada yaptığı açıklamada, sivil siyaseti savunduklarını ifade ederek, silahlı çatışmaların Kürtlerin çıkarına olmadığını ve Kürtlerin Ortadoğu'da artık etkin bir aktör olduğuna dikkat çekti.

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