Gözlemevi: Hizbullah Suriye’de karargah kurdu

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İran yanlısı milisler, Suriye'nin doğusunda başkent olarak nitelendirilen El Meyadin kentinde varlıklarını güçlendiriyor. Şarku’l Avsat’ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden (SOHR) aktardığı bilgilere göre, mühimmat yüklü üç kamyon El Meyadin şehrine girerek, Deyr ez-Zor kırsalındaki Bukemal'e doğru yola çıktı.

Öte yandan, İran kanadına bağlı Suriye Dördüncü Tümen güçlerinin mensuplarını taşıyan bir otobüs, , Deyr ez-Zor'a doğru hareket ederken, tarlalarda konuşlanan güçlerin yerini almak üzere askeri bölgelere geldi.

SOHR, geçtiğimiz Cumartesi günü, El Meyadin'in, İran'a bağlı milisler için sokaklarda ve şehirde konuşlanan askeri karargahlarda güvenlik alarmı verildiğine tanık olduğunu, ayrıca Erbain Caddesi’nde 14 buçuk milimetre ağır makineli tüfek takılı dört çeker araçlar görüldüğünü bildirdi. Bu, Afgan ‘b’ milislerini taşıyan otobüslerin bölgeye gelmesiyle aynı zamana denk geldi.

Öte yandan geçtiğimiz 27 Ekim'de bildirildiği üzere, İran'a bağlı milisler, füze üslerini, El Meyadin kentinden Deyr ez-Zor şehrine soğuk hava deposu görevi gören araçlarla taşıdı. Eylemciler, Körfez plakalı sivil araçların Deyr ez-Zor şehrine yöneldiğini ifade etti.

Hizbullah milisleri taşıyan dört çeker araçların El Meyadin kentinin sokaklarını gezdikleri, ardından araçların kentteki İran'a bağlı milis merkezlerine yöneldiği de görüntülendi.