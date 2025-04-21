DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor

2025-04-21 09:52

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, bugün (21 Nisan 2025 Pazartesi günü) sabah saatlerinde Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

Bu, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret.

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta 3 defa İmralı’yı ziyaret etmişti.