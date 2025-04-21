DEM Parti'nin Öcalan'la 4. görüşmesi tamamlandı

2025-04-21 16:26

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmelerinin ardından İmralı Adası’ndan geri döndü.

İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, bu sabah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

Basında yer edinen haberlere göre DEM Parti heyeti, görüşmesini tamamladık sonra öğleden sonra geri döndü.

Abdullah Öcalan, 44 aylık mutlak iletişimsizlik halinin ardından 23 Ekim 2024’te yeğeni olan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile aile görüşü kapsamında görüştü. Daha sonra DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişine izin verilmesiyle, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta 3 defa İmralı’ya ziyaret gerçekleştirildi.

İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer aldı.

Abdullah Öcalan, 27 Şubat tarihli görüşmede İmralı Heyeti ve tutsak arkadaşlarıyla birlikte "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yaptı.

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, çağrının ardından Erbil’e ziyarette bulunarak, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin süreç kapsamındaki görüşlerini PKK lideri Öcalan’a iletmek üzere almıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, süreç kapsamında 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Heyette yer alan isimlerin söz konusu görüşme sonrası İmralı'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak heyet üyelerinden Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da aort damarının genişlemesi sonucunda kalp krizi geçirdi. Önder, halen İstanbul'da bulunan Florence Nightingale Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.