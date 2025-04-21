DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna yönelik açıklama

2025-04-21 16:41

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün sağlık durumunda olumsuz bir gelişme olmadığını bildirdi.

MA’nın haberine göre DEM Parti, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı ve İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur." denildi.

Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçle birlikte İmralı'ya gerçekleştirilen çağrının yapıldığı son görüşmede yer alıyordu. Tedavisi sebebiyle ikinci görüşmeye de katılmadığı belirtilmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti ilk kez 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. İlk görüşmeyi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yaptı. Ardından heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayarak parti liderleriyle bir araya geldi. Parti ziyaretlerine Ahmet Türk de eşlik etti. İmralı heyetinin Öcalan ile ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşti, heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

DEM Parti İmralı heyetinin 3’ncü İmralı görüşmesi ise 27 Şubat'ta gerçekleşti. Heyette, Ahmet Türk, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Cengiz Çiçek ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyaretin ardından heyet Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajını açıkladı. Öcalan, mesajında "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısında bulundu.