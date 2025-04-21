Mesrur ​​Barzani, Adnan Zurfi ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

2025-04-21 17:31

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Vefa Hareketi Genel Sekreteri Adnan el-Zurfi ile Irak ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü, Irak Vefa Hareketi Genel Sekreteri Adnan el-Zurfi’yi kabul etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kasım ayında yapılması planlanan Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar da görüşmede masaya yatırıldı.