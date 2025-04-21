İmralı Heyeti hastanede açıklama yapacak

2025-04-21 18:30

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerine ilişkin Sırrı Süreyya Önder’in tedavisinin sürdüğü hastanede açıklama yapacak.

İmralı Heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Basında yer edinen bilgilere göre görüşme sonrası İstanbul’a dönen heyet, Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü Florence Nightingale Hastanesine geçerek saat 19.00'da burada açıklama yapacak.

Abdullah Öcalan, 44 aylık mutlak iletişimsizlik halinin ardından 23 Ekim 2024’te yeğeni olan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile aile görüşü kapsamında görüştü. Daha sonra DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişine izin verilmesiyle, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta 3 defa İmralı’ya ziyaret gerçekleştirildi.

İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer aldı.

Abdullah Öcalan, 27 Şubat tarihli görüşmede İmralı Heyeti ve tutsak arkadaşlarıyla birlikte "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yaptı.

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, çağrının ardından Erbil’e ziyarette bulunarak, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin süreç kapsamındaki görüşlerini PKK lideri Öcalan’a iletmek üzere almıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, süreç kapsamında 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Heyette yer alan isimlerin söz konusu görüşme sonrası İmralı'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak heyet üyelerinden Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da aort damarının genişlemesi sonucunda kalp krizi geçirdi. Önder, halen İstanbul'da bulunan Florence Nightingale Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.