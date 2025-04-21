Ömer Çelik: Barış sürecinde bu ay yeni gelişmeler olabilir

2025-04-21 19:20

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, barış sürecinin başarıya ulaşmasının vatandaşların yararına olacağını belirtirken, “Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar." dedi.

Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Barış süreci çerçevesinde geçmişte önemli adımlar atıldığını kaydeden Sözcü Çelik, “Etrafımız daha çok kana bulamak isteyen, daha çok kaos çıkarmak isteyen, daha çok bölgeden fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarına garanti altına almak için, herkesin başına bir takım felaket senaryoları getirmek isteyen çok sayıda odağın faaliyet halinde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Ömer Çelik, “Bütün bu odaklar karşında Türkiye, bölge haklarına dönük olarak da Türkmenler, Araplar, Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Musimler, Ezdiler ve hangisi olursa olsun bütün halklara dönük olarak da bütün gruplara etnik gruplara bütün mezhep gruplarla dönük olarak da bu kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni ve Şii üzerinden bölgede Türk, Kürt, Türkmen ve Araplar arasında fitne çıkarmaya çalışan değişik odakların faaliyetlerini çok yakinen görüyoruz.” diye konuştu.

Barış sürecinin başarıya ulaşmasının vatandaşların yararına olacağını dile getiren Çelik, “Bu ay yeni gelişmeler olabilir. Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin “terör sayfasını” kapatması gerektiğini savunan Çelik, “Terörsüz Türkiye yolunda önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak.” dike konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna da değinen Çelik, şu açıklamada bulundu:

“Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle son derece üzgünüz. Ehil ellerde tedavisi sürüyor. Biz çok eskiden beri tanışırız ve çok farklı konularda sohbetlerimiz olmuştur. Onu rahatsızlığı bir şekilde mağdur olmuş kesimlere dokunmuş, herkesin hafızasında olduğunu ve takdir edildiğini gösterdi. İnşallah dua ediyoruz, muhterem annesine, kızı Ceren'e ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ne olursa olsun, o umudu ayakta tutan yaklaşımıyla, gülümsemesiyle onu en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Dualarımız onunla. Hastanede ortak arkadaşlarımız olan doktorların ne kadar ilgilendiklerini görüyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çirkin yaklaşımlar da oldu ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. Doğru sözleri büyütmek lazım, kem söz söyleyenleri kendi başlarına bırakmak lazım.”