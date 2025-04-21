DEM Parti'den Adalet Bakanı ile görüşmek için randevu talebi

2025-04-21 19:34

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bu hafta görüşmek için randevu talep etti.

DEM Parti İmrali Heyetinde bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçen hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.

Basında yer edinen bilgiye göre DEM Parti, İmralı heyetinin yürüttüğü sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan randevu istedi.

Heyette Pervin Buldan yer almayacak.