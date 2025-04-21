İmralı Heyeti: Öcalan'la görüşme oldukça verimli geçti

Öcalan’dan Önder'e mesaj: Ona bağlılığın gereği barış çabasını pratikleştirmekten geçer

2025-04-21 19:53

PKK lideri Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder için İmralı Heyeti üyeleri aracılığı ile gönderdiği mesajda, Önder’in “barış çabasının pratikleştirilmesine” vurgu yaparken, İmralı Heyetinden Pervin Buldan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini bildirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol, DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanenin önünde görüşmeye dair basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı yapan Pervin Buldan, “Bugün sabah saatlerinde İmralı Adası’nda Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktık. Öcalan’ın avukatı Özgür Erol beyle birlikte yaklaşık 2 buçuk saatlik görüşmenin ardından geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim.” dedi.

Görüşmedeki ilk konunun Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu olduğunu kaydeden Bulda, “Öcalan, süreçle ilgili umudunu koruduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünün altını da önemle çizdi. Sırrı Süreyya Önder’e hitaben bir mesaj verdi bize. Ben de bu mesajını sizlerin aracılığıyla kamuoyuna paylaşmak istiyorum.” diye konuştu.

Pervin Buldan’ın okuduğu Abdullah Öcalan’ın Önder’e gönderdiği mesaj şöyle:

“Sırrı Süreyya Önder’e

Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. ‘Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım’ anlayışının tam zıddıdır.

Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.”