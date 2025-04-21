Kifri- DAİŞ'li 3 terörist yakalandı

2025-04-21 20:30

Kifri ilçesinde terör örgütü DAİŞ üyesi 3 kişinin düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı bildirildi.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Kifri’de dün (20 Nisan) gece saatlerinde koalisyon gücü ve Kürdistan-Irak operasyonunun ortak gücü DAİŞ’li 3 teröristi yakaladı.

Yakalanan teröristlerin uzun süredir Kifri’de ikamet ettiği ve evlerinde silah ile el bombalarının ele geçirildiği edinilen bilgiler arasında.

Operasyonun iki koalisyon helikopteri tarafından gerçekleştirildiği de öğrenildi.