Ulusal Kürt Konferansı'nın düzenleneceği tarih belli oldu

2025-04-22 12:03

Kürt birliği ve dayanışması konulu Ulusal Kürt Konferansı'nın 26 Nisan’da düzenleneceğini bildirildi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) tarafından bugün (22 Nisan 2025 Salı günü) yapılan açıklamada, Kürt birliği ve dayanışması konulu Ulusal Kürt Konferansı'nın 26 Nisan’da düzenleneceği belirtildi.

ENKS, söz konusu konferansı "Rojava Kürtlerinin özlemlerini yansıtan önemli bir adım ve siyasi bir başarı" olarak niteledi.

Açıklamada, "Bu başarı, Kürt halkının iradesi ve sadık mücadelecilerin yorulmak bilmeyen çabaları ile başta Başkan Mesud Barzani ve Genel Komutan Mazlum Abdi olmak üzere kardeşlerimizin ve dostlarımızın cömert desteklerinin sonucudur." denildi.

Konferansın, Kürt siyasi hareketinin partileri arasındaki yapıcı iş birliğinin yeni bir aşamasına doğru bir dönüm noktası olacağı ve Suriye halkının tüm topluluklarıyla güçlü ulusal ilişkiler için daha geniş ufuklar açacağı ifade edildi.

ENKS, "Kürt birliği, ulusları kapsayan demokratik ve kapsayıcı bir Suriye'nin geleceğini şekillendirmede gerçek bir ortaklığa ulaşma yolunda temel bir adımdır." dedi.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre Ulusal Kürt Konferansı Rojava'nın Qamişlo kentinde gerçekleştirilecek.

Konferansta organizatörlerin tek görevinin, Rojava'daki tüm siyasi partilerin tutum ve taleplerini temsil eden, yeni Suriye rejimiyle yapılacak müzakerelere ilişkin bir taslak hazırlamak olacağı öğrenildi.