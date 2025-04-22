Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı

2025-04-22 13:20

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin'de İngiltere'nin yeni Irak Büyükelçisi İrfan Sadık'ı kabul etti.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley'in de hazır bulunduğu görüşmede, Başkan Barzani, İngiltere'nin Irak Büyükelçiliğine atanan Sadık'a görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti arasındaki ilişkiler ve Irak Parlamento seçimleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan halkı ile İngiltere arasındaki dostluk ve tarihi ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.