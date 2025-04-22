Başkan Barzani, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Görüşmede Suriye ve Orta Doğu'daki siyasi durum ve son gelişmeler ele alındı

2025-04-22 14:11

Başkan Mesud Barzani ve Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed Al-Yamahi, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin bugün (22 Nisan 2025 Salı günü) Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed Al-Yamahi ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Suriye ve Orta Doğu'daki siyasi durum ve son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Arap ülkeleri arasında istikrar ve refahın sürdürülebilmesi için koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.