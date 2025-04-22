İngiltere Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi iyi ilerlemeler kaydetti

2025-04-22 14:25

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Irak Büyükelçisi İrfan Sadık'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin bugün (22 Nisan 2025 Salı günü) İngiltere'nin yeni Irak Büyükelçisi İrfan Sadık ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, İngiltere'nin Irak Büyükelçiliğine atanan Sadık'a görevinde başarılar diledi ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için tam desteğini ifade etti.

Açıklamada, İngiltere Büyükelçisinin Kürdistan Bölgesi'nin son yıllarda iyi ilerlemeler kaydettiğini belirterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri her alanda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley'in de hazır bulunduğu görüşmede, taraflar, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi, Irak federal sistemine ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesi ve petrol ihracatının en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, kasım ayında yapılacak Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkları ele aldı.