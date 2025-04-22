Mesrur Barzani, Arap Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldi

2025-04-22 15:40

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed Al-Yamahi'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin bugün (22 Nisan 2025 Salı günü) Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed Al-Yamahi'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Arap Parlamentosu Başkanı, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbil ve bölgedeki ilerleme ve refahı takdir etti.

Görüşmede ayrıca Arap Parlamentosu Başkanı, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin sebepleri hakkında bilgi verdi ve Kürdistan bölgesi ile işbirliği ve koordinasyonu teşvik etme arzusunu dile getirdi.

Başbakan, Arap Parlamentosuyla iş birliği ve ortak çalışmanın geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki federal sistemin desteklenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda rol oynamaları çağrısında bulundu.

Görüşmede ayrıca Bağdat'ta yapılacak Arap Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar ele alındı.