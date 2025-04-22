Bakırhan: Bu süreçte hukuki zemin ile güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç var

2025-04-22 16:48

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte iki büyük adım şarttır. Birincisi sağlam bir hukuki zemin, ikincisi güçlü bir siyasi irade gerekiyor.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, bugün (22 Nisan 2025 Salı günü) Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kürt Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bakırhan, "127 yıl önce Kahire’de ilk Kürt gazetesi Kürdistan Gazetesi yayımlanmıştı. O günden bugüne, 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. 127 yıl önce sürgünde başlayan Kürt gazeteciliği, bugün de son derece zor koşullar altında varlığını ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu coğrafyada hakikatleri yazma çabasında olan çok sayıda gazeteci katledildi; birçok gazeteci, gerçekleri yazdığı için ömrünü hapishanelerde geçirdi. Özgür gazetecilik geleneğinden taviz vermeyen, hakikatleri yazma konusunda kararlılık gösteren tüm özgür basın emekçilerini Apê Musa şahsında saygıyla anıyor, Kürt Gazeteciler Günü’nü kutluyorum." diye konuştu.

Yoğum bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin tuncer Bakırhan, şunları belirtti:

"Geçtiğimiz hafta çok talihsiz bir olay yaşadık. Meclis Başkanvekilimiz, İmralı Heyeti üyemiz, aynı zamanda barış için büyük emek veren bir barış emekçisi olan Sayın Sırrı Süreyya Önder, çok ciddi bir kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırıldı ve büyük bir operasyon geçirdi. Biliyorsunuz, Sırrı Süreyya Önder barış çalışmalarını yürütüyordu; İmralı Heyeti üyesiydi. Birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen asla çalışmalardan geri kalmadı, sağlık sorunlarına rağmen çalışmalara aktif bir şekilde katıldı. Umarız en kısa zamanda iyileşir, aramıza döner ve kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam eder. Buraya gelmeden önce hem hastane yönetimiyle hem de hastanede bulunan arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Durumu stabil, yani hâlâ direniyor, mücadele ediyor. Bu durumu yenmeye çalışıyor. Yeneceğine olan inancımızla, bir kez daha ailesine, sevenlerine ve partimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

DEM Parti İmralı heyetinin dün İmralı'ya yaptığı ziyaretine değinen Bakırhan, "Sayın Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Verimli, önemli ve değerli bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette görüşmenin önemli bir gündemi Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu olmuştur. Sayın Öcalan geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Çok önemli bir aktör olduğu için üzüntülerini belirtmiştir. Ancak yürütülmekte olan ve ivme kazanması gereken çözüm tartışmaları ile sürecin genel değerlendirmesi de aynı şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda Sayın Öcalan’ın yüksek bir tempoda ve yüksek bir moral ile çalışmalarını sürdürdüğünü arkadaşlarımız bizlere ilettiler. Sayın Öcalan önümüzdeki haftalarda sürece ivme kazandıracak gelişmelerin yaşanmasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirmiştir. O da süreçten umutlu. Önümüzdeki günlerde bu sürecin ivme kazanacağını düşünüyor. Sayın Öcalan’ın çalışmalarını bu çerçevede yaptığını arkadaşlarımız bizlere aktarmıştır. Yapılan görüşme kurullarımız tarafından değerlendirilecek ardından kamuoyuna bu görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinden geçtiğimiz bu süreçte iki büyük adım şarttır. Birincisi sağlam bir hukuki zemin, ikincisi güçlü bir siyasi irade gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanı ile bir araya gelecekler. Sadece Adalet Bakanı ile değil, aynı zamanda Meclis Başkanı da dahil olmak üzere, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle de temaslarımızı sürdüreceğiz ve bir araya geleceğiz. Buradan iktidara ve muhalefete de sesleniyoruz: Türkiye siyaseti artık normalleşmeli. Barış süreci ivme kazanmalı ve devlet, demokrasiye duyarlı bir hale gelmelidir. Başta infaz kanununda ve cezada adalet olmak üzere, yasal düzenlemelerin yapılması, hasta tutsaklardan tutun da siyasi nedenlerle cezaevlerinde tutulanlara kadar cezaevlerinin boşalması, Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracaktır. Gelin, bunun önünü hep birlikte açalım diyoruz."

İktidarın da gidişata yön vermesi ve inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Direksiyonu 85 milyonun ortak geleceği için çevirmelidir. Yol yokuş, hava sert. Orta Doğu’daki gelişmeleri hepimiz yakinen takip ediyoruz. Ama şimdi rotayı halkın selametine, halkın yararına kırma zamanı. Bizler ortak ve demokratik yaşamı örmeye hazırız. Sadece elimizle değil, gövdemizi dahi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.