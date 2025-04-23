Fransız Dışişleri Bakanı Erbil'i ziyaret edecek

Kürdistan Bölgesi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek

15 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot'un Erbil'i ziyaret ederek, üst düzey yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Jean Noel Barrot, özellikle İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm sürecini başlatmak için bölge turuna çıkarken, ilk kez Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek.

Bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşen Fransız Bakan Barrot, düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya geleceğini belirtti.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre Fransa Dışişleri Bakanı bu akşam Erbil'e gelerek, Kürdistan Bölgesi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.