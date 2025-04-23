Başbakan Barzani, ABD heyetini kabul etti

15 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Emek Ofisi Başkanı Riley Barnes başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Steven Bitner'in de katıldığı görüşmede, konuk heyet, Ulusal Dua Günü'ne katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi'nde barış içinde bir arada yaşama ve din özgürlüğü durumunun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümet kabinesinin kurulmasının ve petrolün en kısa zamanda ihraç edilmesinin önemine vurgu yapıldı.