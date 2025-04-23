Erdoğan'dan deprem açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

14 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki depremin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremle ilgili konuşan Erdoğan, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde 12.13'te başlayan depremler artçı sarsıntılarla sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre en küçüğü 3,2 en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem meydana geldi.

AFAD sosyal medya hesabından deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin önemli bir uyarı grafiği paylaştı.

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."