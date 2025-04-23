Naci Görür'den korkutan uyarı: Asıl deprem...

13 saat önce

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da asıl depremin 7’nin üzerinde olacağı açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.

Naci Görür, söz konusu depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, “Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.” dedi.

“Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur.” diyen Görür, depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak gerektiğini belirtti.

Görür, “Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." ifadelerini kullandı.