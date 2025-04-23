Mesrur Barzani: Çok kültürlülük bir engel değil, bir güçtür

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan'ın tarih boyunca bir arada yaşamın ve çok dinliliğin merkezi olduğunu belirtirken, "Çok kültürlülük bir engel değil, bir güçtür. Gelişmiş bir Kürdistan inşa etmek için güç verir.” dedi.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Kürdistan’ın medeniyetin başlangıcından bu yana farklı medeniyet ve milletlerin merkezi olduğunu belirten Başbakan, “Yurdumuzun ovaları, vadileri, dağları pek çok farklı inancın, milletin, toplumun doğuşuna ve bir arada yaşamasına tanıklık etmiştir. Burada pek çok inanç çeşitli biçimlerde gelişmiştir. Farklı etnik kökenlerden gelen insanlar onurlu bir şekilde yan yana yaşamışlardır.” diye konuştu.

Kürdistan halkının yaşadığı zorlukları anlatan Başbakan, “Yakın tarihimizde halkımız etnik veya dinsel ayrımcılık gözetmeksizin büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Saddam Hüseyin'in baskıcı rejimi Kürt, Arap, Türkmen, Süryani ve Keldani arasında ayrım yapmıyordu. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Ezidiler arasında da hiçbir ayrım yapmadı. Şiddet ve soykırım kampanyaları, rejimine karşı çıkanların kimliğini silmeyi ve onları susturmayı amaçlıyordu. Daha yakın bir tarihte terörist ve vahşi DAİŞ bir kez daha ayrım gözetmeksizin toplulukları hedef almaya başladı. Kiliseleri yaktı, Ezidi tapınaklarını yıktı ve masum kanı döktü.” ifadelerini kullandı.

“Ancak o karanlık günlerde Kürdistan ve halkının ruhu hiç diz çökmedi.” diyen Başbakan, “Müslüman Peşmergeler, Ezidi ve Hristiyan kardeş askerlerle birlikte savaştı. Her biri, bu caminin vaaz verebilmesi, bu kilisenin çanının çalabilmesi, Ezidi tapınağının onurlu bir şekilde kalması ve tüm inançlardan insanların tekrar özgürce ve korkusuzca ibadet edebilmesi için ölümü göze aldı.” sözünü kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sadece evleri ve şehirleri yeniden inşa etmekle kalmayacağı, din özgürlüğünü koruma, bir arada yaşamayı teşvik etme ve Kürdistan’ın her köşesinde barışı güçlendirme konusundaki kararlılığını da yenileyeceğini savunan Başbakan, Erbil'deki Ankawa'nın Orta Doğu'da büyüyen tek Hristiyan şehri olmasından ve nüfusunun 2011 yılından bu yana iki katına çıkmasından gurur duyduklarını söyledi.

Ankawa’nın söz konusu gelişiminin çeşitliliğe ve bir arada yaşamaya olan bağlılıklarını ortaya koyduğunu dile getiren Başbakan, “Ezidi kardeşlerimizin kutsal mekanlarının yeniden inşasına yatırım yapacağız; aynı zamanda tüm toplulukların camilerini, kiliselerini ve tapınaklarını koruyacağız.” diye konuştu.

Üç temel inancın yanı sıra Kürdistan'da Kakailer, Zerdüştler, Yahudiler ve Bahailer gibi pek çok dinin de yaşadığı bir bölge olduğunu kaydeden Başbakan Barzani, okul müfredatlarına da değinerek, şu sözleri sarf etti:

“Eğitim aynı zamanda uyumlu ve dengeli bir geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle okul müfredatımızı Kürdistan'ın gerçek doğasını, çeşitliliğini ve kapsayıcılığını yansıtacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza sadece kendi geleneklerini değil, aynı zamanda komşularının geleneklerini de öğretiyoruz ki, büyüdüklerinde birbirlerine saygı duysunlar ve birlikte kutlama yapabilsinler.”

Kürdistan Bölgesi Hükümetinde tüm taraflara yer verildiğini söyleyen Başbakan, “Her inançtan ve milletten insan Parlamentoda, hükümette ve kamu kurumlarında temsil edilmektedir ve bu böyle devam edecektir. Bu çok kültürlülük bir engel değil, barışçıl, demokratik ve müreffeh bir Kürdistan inşa etme yolunda dayandığımız bir güçtür.” dedi.

Papa Francis'in 2021 yılında Erbil'i ziyaret edip Franco Hariri Stadyumu'nda binlerce kişinin katıldığı büyük bir miting düzenlemesinin gurur verici olduğunu belirten Başbakan, “Kendisiyle Erbil ve Roma'da yaptığım görüşmelerde barışa ve anlayışa olan bağlılığını fark ettim. Hepimiz onun kaybından dolayı üzgünüz ve mirasının dünyadaki tüm halklar arasında birliği teşvik etmesini diliyoruz.” ifadelerini dile getirdi.