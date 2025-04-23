Başbakan ve Hamis Hancer, Irak Parlamento seçimlerini görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ile Irak’taki genel durumu görüştü.

Başbakan Barzani, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü (bugün) Siyade Koalisyonu Başkanı Hancer’i kabul etti.

Görüşmede Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilerin önemi ele alındı.

Bu yıl kasım ayında yapılması planlanan Irak Parlamento seçimlerine ilişkin son hazırlıklar da masaya yatırıldı.