Fransa Dışişleri Bakanı Erbil'de

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e geldi.

Bağdat’ta bulunan Jean Noel Barrot, temaslarını tamamlamasının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı aracılığıyla Erbil’e ulaştı.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw, havalimanında Barrot ve beraberindekileri karşıladı.

Bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşen Fransız Bakan Barrot, düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya geleceğini belirtmişti.

Kurdistan24 muhabiri, Fransa Dışişleri Bakanı’nın bu akşam Erbil'e gelerek, Kürdistan Bölgesi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini aktarmıştı.