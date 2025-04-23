Hamis Hancer: Kürdistan Bölgesi bir arada yaşama toprağı olduğunu kanıtladı

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Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, Kürdistan Bölgesi’nin bir arada yaşamanın ve çeşitliliğin merkezi olduğunu kanıtladığını belirtti.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) düzenlenen ulusal dua töreninde konuşan Hamis Hancer, “Kürdistan Bölgesi, bir arada yaşamanın ve çeşitliliğin toprağı olduğunu kanıtladı. Erbil, bir arada yaşamanın, kardeşliğin ve sevginin şehridir. Bu toplantı Irak'ı canlandırmalı ve siyasi çalışmaları ayrımcılığa değil çeşitliliğe yönlendirmelidir.” dedi.

Irak'ta yaşanan ayrımcılık ve krizlerin ülkeyi tükettiğini kaydeden Hamis Hancer, “Irak, farklı topluluklardan oluşan bir ülkedir ve tarihiyle tutarlı bir politikaya ihtiyaç duymaktadır.” ifadesini kullandı.

Hamis Hancer, “Din ayrımcılık yapmak için kullanılamaz, Irak'ta geçmişte yaşananların aksine, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi, bir arada yaşamanın ve onurun merkezi olduğunu kanıtladı.” diye konuştu.