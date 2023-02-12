Belçika Başbakanı: Türkiye ile anlaşıp depremzedeleri orada tutalım

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De Croo, Belçika televizyonu VRT'ye yaptığı açıklamada, "Bölgede barınma imkanının en çabuk şekilde nasıl sağlanabileceğine bakmamız lazım. Bunu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile görüştüm. Depremzedeler de zaten orada kalmayı tercih ediyor" dedi.

De Croo, Suriyelilerin ne olacağı sorulduğunda, "buna bakmaları gerektiğini" ifade etti.

De Croo, "Bizim kendi sığınmacı kabul sistemimiz Ukraynalılar ve düzenli mülteciler nedeniyle aşırı kalabalık. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Sistemimiz daha önce çatladı. Kırılmasını önlemeliyiz" diye konuştu.

Başbakan, "Ancak AB de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'NIN VİZELERİ HIZLANDIRMA KARARI

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok Belçikalının, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen aileleri var ve akrabalarını evlerinde ağırlamak istiyorlar. Bölgeden yapılan vize başvurularının daha hızlı işleme konulması talimatı verildi" demişti.

Ayrıca, depremlerden önce, depremlerden etkilenen bölgelerden gelerek ülkeye giriş yapan kişilerin Belçika'daki kalış sürelerini uzatmak için Göçmen Bürosu'na başvuruda bulunabilecekleri bildirilmişti.