Araştırma- Yapay zeka yüz kaslarından depresyonu tespit edebiliyor

4 saat önce

Japon araştırmacılar, yüz kaslarındaki mikro hareketleri analiz eden yapay zekayla depresyon belirtilerini saptadı.

Japonya’daki Waseda Üniversitesi araştırmacıları, yüz ifadelerindeki küçük kas hareketlerini yapay zeka ile analiz ederek depresyon belirtilerini tespit etti.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada 64 üniversite öğrencisinin 10 saniyelik tanıtım videoları kaydedildi. Yapay zeka sistemi OpenFace 2.0, özellikle kaş kaldırma, dudak germe ve ağız açma gibi hareketlerde depresif belirtilerle ilişkili örüntüler buldu.

Videoları izleyen diğer öğrenciler, depresif semptomlar bildirenleri daha az arkadaş canlısı ve doğal buldu. Bu değerlendirme, yapay zeka analizleriyle örtüştü.