AK Parti: Elazığ afet bölgesi ilan edildi

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

“Depremin meydana geldiği andan itibaren devlet o günden bugüne üstün bir gayret sarf ediyor” diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdiye kadar 3 binden fazla artçı deprem gerçekleşti. İkinci depremin olduğu sırada biz Adana'ydık. Yoğun bir şekilde hissettik ki merkez üssünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir şey. 35 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece Türkiye'deki kurumların değerlendirmesi değil dünyadaki önemli kurumların değerlendirmesi bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız.”

Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir” dedi.

“200 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞKA İLLERE GÖNDERİLDİ”

“200 binden fazla vatandaşımız başka illere gönderildi. Yaklaşık 100 ülkeden yardım talebimize cevap geldi” diyen AK Parti Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak. Depremde yaralanmış ve sahipsiz kalmış çocukların durumu soruluyor. Bu çocuklarımız devletin koruması altındadır. Hiçbirisi sahipsiz değildir. Bu çocukların güven altında olduklarını söylemek isterim.”

Ayrıca “Depremin saati bilinemez söylentilere itibar etmeyin” ifadelerini kullanan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür paylaşımlara yönelik hukuki süreç devam ediyor. Yağma olayları münferit, algı oluşturulmak isteniyor. Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler. Vatandaşlarımız çeşitli bölgelerde kiralara, bazı şeylere fahiş zamlar yapıldığını ifade ediyor. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Bugün bu toplantıyı yaptıktan sonra arkadaşlarımız afet bölgelerine dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilerleyen günlerde afet bölgelerine ikinci bir ziyareti olacak.”

Çelik, “STK'ların ayrımcılığa uğradığı iddiaları doğru değil” dedi.