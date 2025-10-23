Erbil'de farkındalık maratonu düzenlendi

53 dakika önce

Kürdistan Tabipler Birliği, Kürdistan Romatizma ve Rehabilitasyon Derneği koordinasyonunda Erbil'de Dünya Romatizma Günü dolayısıyla farkındalık maratonu düzenledi.

Romatizma ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Şiwan Kadir, 24 Ekim 2025 Cuma günü Kurdistan24'e verdiği demeçteşunları, "Maratona 200'den fazla kişi katılıyor. Maratonun amacı, özellikle 50 yaş üstü vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirmektir. Romatizma egzersizle önlenebilecek bir hastalık." dedi.

"Katılımcılar arasında yaşlılar, doktorlar ve sporcular var." diyen Kadir, Dünya Romatizma Günü vesilesiyle Erbil'de böyle bir etkinliğin ilk kez düzenlendiğini söyledi.