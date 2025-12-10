Türk Hava Yolları, Kerkük'e uçuşları askıya aldı

3 saat önce

İstanbul-Kerkük seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Türk Hava Yolları’ndan 10 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, istikrarsız hava koşulları, düşük görüş mesafesi ve şiddetli rüzgarlarla birlikte gelen yoğun yağış nedeniyle Kerkük’e yapılan uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Uçuşların askıya alınması kararının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı kaydedildi.

Yolcuları SMS veya e-posta yoluyla güncellemelerden haberdar edileceği belirtilen açıklamaya göre hava koşulları düzelene ve uçuşlar normal programlarına dönene kadar, biletin ücretsiz olarak yeniden rezerve edilmesi veya bilet bedelinin herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmesi seçeneği de sunulmuştur.