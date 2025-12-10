Macaristan Başkonsolosu, barışa yönelik çabalarından dolayı Başkan Barzani'ye teşekkür etti

3 saat önce

Başkan Mesud ​​Barzani ve Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ve yeni hükümetin oluşumuna yönelik çalışmalar ele alındı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Mesud ​​Barzani'nin, bugün (10 Aralık 2025 Çarşamba günü), Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Macaristan Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac, Başkan Barzani ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan üzerine yüksek lisans tezi yazmış olması nedeniyle Kürtlerin ve Kürdistan'ın tarihi, kültürü, güncel ve geçmiş siyaseti hakkında iyi bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Gregory Tevadar Takac ayrıca bölgedeki barış ve istikrar için gösterdiği tüm çabalardaki rolü ve tutumu için Başkan Barzani'ye teşekkür ederken, Başkan Barzani'yi seçim sürecinin başarısı ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Iraklı siyasi partilerin yeni federal hükümetin kurulması için attığı adımlar, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ve yeni hükümetin oluşumuna yönelik çalışmalar ele alındı.

Her iki taraf da başta ekonomi ve ticaret olmak üzere tüm alanlarda Macaristan-Kürdistan Bölgesi ilişkilerini geliştirme ve iyileştirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki durum, Türkiye'deki barış süreci ve Suriye'deki durum ele alındı.