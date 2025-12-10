Fidan: Suriye'de silahlı grupların birleşerek belli bir düzende hareket etmesi önemli

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bütün silahlı grupların tek bir ordu altında bir araya gelmesi ve belli bir düzen içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün (10 Aralık 2025 Çarşamba günü) Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen, "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" konferansının açılış konuşmasını yaptı.

Suriye'de siyasal alanlarda da sorunlar olduğuna dikkati çeken Fidan, bütün silahlı grupların tek bir ordu altında bir araya gelmesi, aslında ülkedeki birlik beraberliğin sağlanması ve dışarıdan desteğin de devam etmesi için fevkalade önemli bir husus olduğunu belirtti.

Esad rejimine karşı direnişe katılan grupların bir bütünlük içerisinde yeni yönetime tabi olmaları ve kurulan ulusal ordu altında birleşmesini "çok güzel bir başlangıç" olarak nitelendiren Hakan Fidan, farklı silahlı grupların varlığıyla ülkede ekonomi, güvenlik ve temel hizmetlerin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Dolayısıyla kimse de gelip sizin ülkenize yatırım yapmaz. Tam tersine millet kaçar gider. Şimdi onun için bu silahlı grupların birleşmesi, belli bir düzen içerisinde hareket etmesi önemli." dedi.

Fidan, Suriye'nin kendi vatandaşının hakkını, hukukunu korumak için bütün taraflara eşit şekilde yaklaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda aslında olgun bir anlayış olduğunu, tam da bizim istediğimiz şekilde bir düşüncenin olduğunu ama uygulamada birtakım ufak başlangıç eksikleri olduğunu da gördük. Şimdi bu konuda da gerekli düzeltmelerin yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, "Başından itibaren DAİŞ'le mücadele bahanesiyle bölgede geniş bir alana yayılan, işgalci durumunda olan, enerji kaynaklarının üzerinde oturan YPG de burada şu anda yeni yönetimle belli bir uzlaşma içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Bu da şu anda elimizdeki sorunlardan biri." ifadelerini kullandı.

10 Mart mutabakatına işaret eden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu ana kadar burada birtakım somut adımlar atıldığını biz görmedik. En son Doha Forumu sebebiyle Dışişleri Bakanı kardeşim Esad Şeybani ile de konuştuğumda çok fazla olumlu gelişmenin olmadığını söyledi. Biz Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman için söylüyoruz. Dolayısıyla burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır."

Fidan, "birleşik bir Suriye'nin önemli olduğuna" dikkati çekerek, "Ama bu demek değildir ki tek bir grubun, tek bir mezhebin, tek bir ırkın baskısı diğerlerinin üzerinde olacak. Bu da zaten eski rejimin farklı bir modaliteyle güncellenmiş hali olur. Buna da karşıyız." sözlerini sarf etti.