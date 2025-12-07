Kürt doktor katıldığı uluslararası konferansta birincilik kazandı

1 saat önce

Duhok'ta yaşayan bir kalp damar doktoru, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen uluslararası bir konferansa katılırken nadir görülen bir tıbbi vakayı sunarak katılımcılar arasında birinci oldu.

Duhok’ta bulunan Azadi Kalp Hastalıkları Merkezinde uzman Muhammed Salim Meter, BAE düzenlenen uluslararası bir konferansa katılarak, Sol Ana Arter'de tam tıkanıklık olan bir hastanın tedavisinin başarı hikayesini anlattı.

Durumu ağır olan hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olan Meter, katıldığı konferansta birincilik ödülüne layık görüldü.

Gulf Intervention Society, Orta Doğu ve Körfez bölgesinin en önemli bilimsel toplantılarından biri olup, her yıl BAE'de düzenlenmektedir.

Konferansta, dünya çapındaki doktorların anjiyoplasti ve kalp cerrahisi alanındaki en son araştırmaları ve teknikleri ele alınır.