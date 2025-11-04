Bu yıl Akre pirinci ABD'ye ihraç edilecek

1 saat önce

Akre ilçesinde pirinç hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bu yerli ürünün pazarında önemli bir hareketlilik yaşanırken, yurt içi ve yurt dışında ürüne olan talepte artış gözlemlendi.

Akre bölgesinden gelen pirinç, rengi, tadı ve aromasıyla özel bir üne sahiptir ve Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki diğer pirinç türlerinden farklıdır. Bu özellikleri, onu her yıl yüksek talep gören ve bölgenin en stratejik ürünlerinden biri haline getiren bir özelliktir.

Akre Tarım Müdürlüğünün verilerine göre bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm araziye pirinç ekildi ve verimin 10 bin tonu aşması bekleniyor. Oysa geçen yıl su sıkıntısı nedeniyle pirinç ekim alanı daha düşüktü.

Pirinç beyazlatma tesisi sahibi Razwan Ramazan, "Çiftçiler 20 gündür ürünlerini getiriyor ve biz de beyazlatıyoruz. Bu yılki pirinç, önceki yıllara göre çok daha iyi, daha lezzetli ve daha kaliteli." dedi.

Talepteki bu artış sadece iç piyasada değil, tüccarlar yurtdışından da Akre pirinci alım talebinde artış olduğunu belirtiyor.

Tüccar olan İbrahim Gafur, “En iyi pirinç çeşitlerinden biri olan Akre pirinci artık sadece Süleymaniye, Erbil ve Duhok'a değil, Bağdat'a da gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bile siparişler aldık ve yurt dışına gönderim yapıyoruz.” diye konuştu.

Çiftçiler ise bu yılki pirinç piyasasının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz yıl “altı aylık” pirincin fiyatı 47 bin-48 bin dinar arasında değişirken, bu yıl 50-55 bin dinar civarında seyrediyor.