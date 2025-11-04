Bakırhan: Derhal Öcalan’ın dinlenmesi gerekir

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis komisyonuna çağrıda bulunarak, “Derhal Sayın Öcalan’ı dinlemesi gerekir." dedi.

Bakırhan, 4 Kasım Salı günü partisinin haftalık grup toplantısı ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MA'nın haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Bakırhan, "Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani Kumpas Davası'nda yargılanan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." sözlerini kullandı

Bakırhan, Meclis komisyonunun İmralı Adası’na gitmesine ilişkin soruya bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yüzyıllık sorunun çözümü için komisyonun bir an önce İmralı Adası'na gidip doğrudan muhatabıyla görüşmesi gerekir. Komisyonun derhal Sayın Öcalan’ı dinlemesi gerekir."

Bu konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşülüp görüşülmediği yönündeki bir soru üzerine Bakırhan şöyle konuştu:

"Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmede birçok başlık kendisine iletildi. Büyük ihtimalle bu noktayı da Cumhurbaşkanı’na iletmişlerdir."