Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

29 dakika önce

TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2.55 olarak açıklanırken, ENAG ise ekim ayında enflasyonu yüzde 3.74 olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 37,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,49 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 25,67, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27 artış oldu.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise 2025 yılı Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3.74 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 60 oldu.

ENAG’ın Eylül ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3.79 yükselmiş, yıllık artış oranı ise yüzde 63.23 olarak açıklanmıştı.