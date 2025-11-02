Irak'ın ABD'ye petrol ihracatında ciddi düşüş

1 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın ABD'ye petrol ihracatının geçen hafta ciddi şekilde azaldığını bildirdi.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre önceki hafta 9 ülkeden günlük 5 milyon 216 bin varil petrol ithal edilirken, bu sayı geçen hafta 500 bin azalışla 4 milyon 708 bin varil oldu.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 255 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 163 bin varil düşüşle 92 bin varile geriledi.

Kanada, ABD'ye günlük 3 milyon 580 bin varil ihraç ederken, onu 257 bin varil ile Suudi Arabistan, 256 bin varil ile Meksika, 141 bin varil ile Brezilya takip etti.

ABD, Venezuela'dan günde 121 bin varil, 119 Nijerya'dan 72 bin varil, Kolombiya'dan 72 bin varil, Ekvador'dan günde 70 bin varil ithal etti.