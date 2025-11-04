Devlet Bahçeli: Komisyondan bir heyet İmralı'ya gitmeli

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için hukuki yolların sonuca ulaştığını belirtirken, “Komisyonda yer alan milletvekillerinden bir heyet İmralı'ya gitmelidir. Heyette MHP de yer almaya hazırdır.” açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Kasım 2025 Salı günü, partisinin grup toplantısında TBMM'de açıklamalarda bulunarak, “Maksadı bulanık, bakışı dağınık iradesi çarpık, iddiası güdük, itibarı sönük kimi çevrelerin terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabası, duygusallıkları kaşıyarak provakasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir.” dedi.

PKK'nin kurucu önderliğinin son düzlükte görüş düşünce ve kanaatleri alınıp kısır tartışmaların sonlandırılması gerektiğini savunan MHP lideri, “Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini görüyoruz.” diye konuştu.

"Her kapıyı çalacağız. Her vatandaşımızı dinleyeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız. Biz varız, her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz.” diyen Bahçeli, “Mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

MHP ile Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarını yalanlayan Bahçeli, “Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar.” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, salondan çıkışında Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." görüşünü paylaştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı. Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM: TUTUKLANMASI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınan dosyaya ilişkin dün (3 Kasım) yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. 7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZINA RET

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Dairede yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Büyük Daire, itirazı reddetmişti.

Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.