Kürdistan Amerikan Üniversitesinde robot yarışması düzenlendi

1 saat önce

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesinde üçüncü robot yarışması düzenlendi.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya öğrenciler tarafından üretilen sekiz robot katıldı.

Kurdistan24'e açıklama yapan Kürdistan Amerikan Üniversitesi öğrencisi Mehşad Murad, ürettiği robotun 2,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve başka bir robot tarafından saldırıya uğradığında kendini savunabileceğini söyledi.

Bu robota ek olarak, hızlı teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı hedefleyen üniversitenin ürünü olan yedi robot daha yarıştı.

Üniversitedeki bir diğer öğrenci Songül Selam, "Kendini savunmada güçlü olma fikrini gergedandan aldık." dedi.

Yarışmaya katılan üniversite öğrencilerinden Heji Diler, "Robotumuz dört motor yardımıyla itme ve kaldırma kabiliyetlerine sahip." diye konuştu.

Kürdistan Amerikan Üniversitesi öğrencileri, gelecekte robotlar geliştirip bunları toplumun sorunlarını çözmek için kullanmayı planlıyor.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Abdul Razzaq Farhadi, robotların birçok sorunun çözümünde rol oynayabikeceğini söyledi.

Farhadi, "Modern bilime ayak uydurmalıyız, aksi takdirde geride kalacağız." dedi.

Günümüzde robot teknolojisi ve bilimi, ilerlemenin ana basamağı haline geldi. Kürdistan Bölgesi'ndeki öğrenciler ve gençler, robotlar yoluyla bu ilerlemenin bir parçası olmak istiyor.