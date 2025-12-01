Yerlikaya: 2025 yılında 103 PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu

3 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.

Bakan Yerlikaya, bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi günü) Ankara'da düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yerlikaya, "Artık terörün düştüğü bir ülke değil, birliğin, kardeşliğin ve refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Bakanlık olarak bir yandan terörsüz Türkiye'nin hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz bir biçimde sürdürüyoruz. Bu anlayışla terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz." diye konuştu.

2025 yılında 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirildiğini belirten Ali Yerlikaya, "306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

2025 yılında Diyarbakır annelerinin çocukları PKK mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu söyleyen Türkiye İçişleri Bakanı, "2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.