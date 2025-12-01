Başkan Barzani ve Ziyad el-Cenabi, Irak'taki siyasi durumu görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Yasama (Teşri) Partisi lideri ve Irak Ulusal Yasama Koalisyonu Genel Sekreteri Ziyad el-Cenabi ile Irak ve bölgedeki siyasi durumu görüştü.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani'nin 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Pirmam'da Yasama Partisi lideri ve Irak Ulusal Yasama Koalisyonu Genel Sekreteri Ziyad Cenabi'yi kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi durumun yanı sıra Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları, partiler arasındaki ilişkiler ve Iraklı partilerin siyasi sürece katılımı ele alındı.