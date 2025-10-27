Instagram “izleme geçmişi” özelliğini kullanıma sundu

4 saat önce

Instagram, kullanıcıların kaydetmeden geçtikleri veya daha sonra yeniden izlemek istedikleri Reels videolarını bulmalarını kolaylaştıracak yeni bir özelliği devreye aldı.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Threads platformunda yaptığı açıklamada, kullanıcıların artık izledikleri Reels videolarına geçmişten ulaşabileceğini duyurdu.

“Watch History” (İzleme Geçmişi) adı verilen bu özellik, artık tüm kullanıcılar için erişime açıldı.

Yeni özellikle birlikte artık izlenen tüm Reels videoları belirli bir arşivde görülebilecek.

Mosseri, paylaştığı videoda birçok kullanıcının daha önce izlediği bir Reels videosunu arama sekmesinde veya hesaplar arasında bulmakta zorlandığını, bu özelliğin tam da bu soruna çözüm getirdiğini belirtti.

Mosseri’nin açıklamasına göre, kullanıcılar izleme geçmişine ulaşmak için profil ayarlarına girip “Your activity” (Etkinliğin) sekmesinden “Watch History” (İzleme Geçmişi) bölümünü seçebilecek. Bu bölümde, uygulama üzerinde izlenen Reels videolarının kayıtlı bir listesi yer alacak.