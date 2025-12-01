ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bağdat'a ulaştı

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas'ın, Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştığı bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Rigas'ın bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi günü) Bağdat Uluslararası Havalimanına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin, egemenlik ve refaha ulaşma yönündeki ortak hedefleri desteklemek için ABD-Irak ilişkilerini güçlendireceği vurgulandı.

Bakan yardımcısı Rigas'ın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle görüştükten sonra, Kürdistan Bölgesi'ne gelip başkent ABD'nin Erbil'deki yeni başkonsolosluk binasını açması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Rigas'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Rigas'ın ziyaretinin amacının, ABD'nin bölgede istikrar, güvenlik, dini özgürlük ve refahı teşvik etme konusundaki kararlılığını vurgulamak olduğunu kaydetmişti.