ABD Kongresi, Irak'a yapılacak yardımlar için şartlar belirledi

1 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Irak'ın milis güçlerine verdiği sürekli destek artık kabul edilemez olduğunu belirtirken, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarına saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.

Joe Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak’ın siyasetini değiştirmesi durumunda büyüme fırsatına sahip olduğunu kaydetti.

“Kongre, Irak güvenlik güçlerine yardımları şart koşan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın yeni hükümleri aracılığıyla Başkan Trump'ı desteklemeye hazır.” diyen Wilson, ABD Kongresinin tarihinde ilk kez Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını kabul ettiğini aktararak, “Yeni yasalar uyarınca, Irak'ın milis güçlerine desteğini durdurmak için somut adımlar atması gerekiyor, aksi takdirde yardımlar kesilecek.” dedi.

Kongrenin, koşulsuz ödemeleri sonsuza dek yapmaya devam etmeyeceğinin altını çizen Wilson, “Irak, işler kötüye gitmeden önce Trump ve Özel Temsilci Savaya'nın davranışlarını değiştirmeleri için sunduğu bu fırsatı değerlendirmelidir.” ifadesini kullandı.

Irak’ın tüm İran’a bağlı milislerin silahsızlandırılması için somut adımlar atması gerektiğinin altını çizen Wilson, “Irak Hükümeti, yargısı, ordusu ve polisi, İran ve milislerin emirlerine uymak yerine, kendi halkları adına bağımsız kararlar almalıdır.” dedi.

ABD Kongre Üyesi, “Irak, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin güvenliğine saygı duymalı ve İran destekli milislerin Kürdistan Bölgesi'ne saldırmasına izin vermemeli veya bunu teşvik etmemelidir.” ifadesini kullandı.