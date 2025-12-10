Sise teslim olan Diyarbakır'da uçak seferleri aksadı

34 dakika önce

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü, uçak seferlerinde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Diyarbakır Havalimanı, yoğun sis nedeniyle bazı uçuşları askıya aldı ve durum normale dönene kadar karar geçerli olacak.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Diyarbakır’da sürücüler, hızlarını düşürüp ilerlerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.