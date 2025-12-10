ABD’den Zerevani güçlerine tıbbi ekipman desteği

2 saat önce

ABD’nin, Zerevani güçlerinin yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyacak bazı gelişmiş ilk yardım ekipmanları sağladığı bildirildi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğundan, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) yapılan açıklamada, Zerevani güçlerine bazı gelişmiş ilk yardım ekipmanları sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu destek paketinde, savaş mağdurları için tıbbi bakım ekipmanları ve eğitim materyalleri de bulunuyor.

Sağlanan ekipmanların Zerevani güçlerinin yeteneklerini arttıracağı değerlendirmesi de yapıldı.

Açıklamada, “Bu cihazlar Kürdistan Bölgesi'ndeki yardım çalışmalarını güçlendirecek ve ABD'nin tıbbi yardım alanındaki mükemmel yeteneklerini ve yeniliklerini yansıtıyor.” ifadesi kullanıldı.