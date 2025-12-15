ABD’de bombalı terör saldırısı engellendi

31 dakika önce

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI'ın Los Angeles ve Orange County'de ICE personeline yönelik bir dizi saldırıyı önlediğini açıkladı.

Bakan Bondi, FBI’ın California eyaletinde yer alan Los Angeles ve Orange County'de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) personeline ve araçlarına yönelik bir dizi bombalı terör saldırısının engellendiğini duyurdu.

Pam Bondi, "Aşırı solcu, hükümet karşıtı ve anti-kapitalist bir grup olan Turtle Island Liberation Front, yılbaşı gecesinden itibaren California'daki birçok hedefe yönelik bir dizi bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu. Grup ayrıca ICE ajanlarını ve araçlarını da hedef almayı planlıyordu." sözlerini kullandı.

Terör saldırısı ile bağlantılı 4 kişi California eyaletinde yer alan San Bernardino'da gözaltına alınarak, komplo kurmak ve kayıtsız yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı.

Ortaya çıkan saldırı planına göre grup Los Angeles bölgesinde yılbaşında gece yarısı beş farklı noktaya patlayıcı cihazlar yerleştirecekti.

Şüphelilerin hazırlayacakları el yapımı bombaları 12 Aralık’ta Mojave Çölü'nde denemeyi planladıkları aktarıldı. FBI’ın patlayıcı cihazları tamamlayamadan şüphelilere müdahale ettiği bildirildi.